العراق: العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودى مع سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا.
ذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة عثرت على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا، وتم التعامل معها من قبل الجهد الهندسي.
وفي سياق آخر، قبضت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة على أحد الإرهابيين في منطقة الإسحاقي التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
العراق: العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودى مع سورياالأحد، 14 فبراير 2021 09:05 م
حطام طائرة - أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا.
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