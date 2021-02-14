الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تختتم دورى فرع الاتحاد المصرى لكرة السلة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، عن ختام مباريات دورى فرع الاتحاد المصرى لكرة السلة ، فرع قنا العام 2020/ 2021، لفرق الموهوبين بنات محافظات "البحر الاحمر، قنا والاقصر" .
وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر فى بيان لها ، أن مشروع الموهوبين بالأقصر تأهل خلال المباريات التى أقيمت بالغردقة بحصوله على المركز الأول وتأهل البحر الأحمر بحصوله على المركز الثاني ، وتأهل الفريقين للعب على مستوى الجمهورية بمحافظه البحر الأحمر حضر المباريات فراج عبد المقصود فراج ، مدير مديريه الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، مندوبى ومدربى محافظه قنا والاقصر ، والكابتن ممدوح خليفه ، مدير الإدارة العامة للرياضة بالبحر الأحمر .
من جانبه قال ممدوح خليفة، مدير الإدارة العامة للرياضة بالبحر الأحمر ، والمشرف على المشروع القومى لرياضة الفتاة ، أن الإدارة العامة للرياضة بالبحر الاحمر تنفذ المشروع بمدينه الغردقة لرياضات الكره الطائرة وتنس الطاولة والعروض الرياضية وحديثا رياضه الكاراتيه التدريب يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع بالاستاد الرياضي.
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