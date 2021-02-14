كتب أحمد عرفة

أدانت السودان عدوان إثيوبيا بدخول قوات لها إلى الأراضى السودانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت السودان: عدوان إثيوبيا له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وقبلها أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن إثيوبيا تدعو لحل الخلافات مع السودان وديا من خلال آليات التواصل القائمة.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، قد أكدت أن إثيوبيا تقصف المناطق السكنية في تيجراي عشوائيا وتقتل العشرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهدت منطقة تيجراى تدهورا للإوضاع الإنسانية في المنطقة.