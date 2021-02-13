FDA تمنح إذن استخدام الطواريء لاختبار يكشف عن طفرات كورونا الجديدة

كتب - محمود جلال

قالت شركة التكنولوجيا الطبية الأمريكية التي قامت بوضع إجراء اختبار تشخيصي جزيئي يمكنه اكتشاف كل من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، إنها حصلت على تصريح استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



تحصل الأنفلونزا على إذن من إدارة الغذاء والدواء للاستخدام في حالات الطوارئ

كما قالت شركة بيكتون ديكنسون، إن اختبارها، الذي يتم تشغيله على منصة BD Max الحالية للشركة، قادر أيضًا على اكتشاف متغيرات فيروس كورونا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بدقة 99.9 ٪.

وأضافت الشركة: أظهر تحليل حاسوبي أن 99.9٪ من التسلسلات الجينية لهذه المتغيرات مطابقة لواحد على الأقل من الهدفين الجزيئيين للاختبار، وتنطبق هذه القدرة على اكتشاف هذه المتغيرات الجديدة أيضًا على اختبار فيروس كورونا المستقل لنظام BD Max.

كما يوفر الاختبار، الذي يكتشف أيضًا سلالتي الأنفلونزا A و B ، نتيجة إيجابية أو سلبية لكل فيروس باستخدام عينة واحدة، وقالت الشركة إن آلاف المختبرات في جميع أنحاء العالم تستخدم بالفعل منصة التشخيص BD Max System ، وأن كل وحدة قادرة على تحليل مئات العينات على مدار 24 ساعة.

وقال ديف هيكي ، رئيس علوم الحياة في BD : "ستساعد حلولنا التشخيصية فيروس كورونا والإنفلونزا على التشخيص في الوقت المناسب ، وفي النهاية ، قد تساهم في إدارة وعلاج المرضى بشكل أسرع ومناسب سريريًا"، بالإضافة إلى ذلك، توفر المعلومات الجديدة المقدمة حول قدرة الاختبار على اكتشاف المتغيرات في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا إرشادات مفيدة لممارسي الرعاية الصحية بينما نتطلع إلى تحديد واحتواء هذه السلالات الجديدة".