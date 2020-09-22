لجنة مكافحة كورونا: أعراض الفيروس والأنفلونزا متشابهة والفيصل فى التحاليل

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس موجود من الستينيات، موضحا أن كلمة كورونا باللاتينية تعنى "تاج"، وهى الهجمة السادسة وآخرها كان في عام 2014. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن هذا الدور لم يكن موجودا قبل شهر ديسمبر الماضى، موضحاً أن بعض الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، عن وجود إصابات فى الفترة من 7 يناير ومارس من ظهور صابات في ووهان نتيجة ظهور فيروس كورونا المستحدث والمستجد وسمى كوفيد 19 لأنه في ديسمبر 2019.

وأوضح أن أعراض فيروس كورونا ليست خاصة بالكورونا، وفى هذه اللحظة وبعد مرور تسعة شهور فإن اللجنة العلمية منعقدة بصفة دورية واجتماع أمس لمدة 7 ساعات لوضع فروق بين الأنفلونزا كأعراض وكورونا وأن الفيصل الوحيد بين الأنفلونزا وكورونا في الفحوصات والتحاليل، فالأعراض متشابهة لحد كبير.

وتابع: "مش عاوز كل واحد يعطس يجرى على المستشفى"، موضحا أنه يتم أخذ الأدوية التقليدية للأنفلونزا لمدة 12 أو خلال 24 ساعة، ثم يذهب للطبيب المتخصص وليس البروتوكول عن طريق الإنترنت أو السوشيال ميديا أو التليفون لأن التشخيص لن يتم بالأعراض، ولكن بالفحوصات.

وذكر أن ذروة موجة الإصابة بدأ منذ شهر يونيو وحاليا نحن في مرحلة ثبات وانخفاض مستوى الإصابات، مؤكدا أن المرض وانتشاره مسئولية مجتمعية.