باحثون: لقاح أوكسفورد-استرازينكا يوفر حماية أقل من 10٪ ضد متغير جنوب أفريقيا

كتبت رباب فتحى

أرجح الباحثون، أن لقاح أوكسفورد -استرازينكا يوفر حماية أقل من 10٪ ضد متغير فيروس كورونا الذي شوهد لأول مرة في جنوب أفريقيا.

قال العلماء الذين أجروا تجربة على نطاق صغير لفعالية اللقاح إنه أظهر حماية قليلة جدًا ضد العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، على الرغم من أنهم أعربوا عن أملهم في أنه - من الناحية النظرية - سيظل يوفر حماية كبيرة ضد العدوى الأكثر خطورة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاءت النتائج المخيبة للآمال حيث وجدت الاختبارات المعملية على لقاح فايزر -بينوتيك أنه لا يزال يوفر حماية كبيرة ضد المتغير. جمع العلماء في الفرع الطبي بجامعة تكساس بلازما الدم المحتوية على أجسام مضادة من 20 شخصًا تناولوا مؤخرًا جرعتين من اللقاح نفسه.

في الاختبارات، كانت الأجسام المضادة في المتوسط ​​81 ٪ فعالة في تحييد الفيروس المعدل كما كانت في منع المتغيرات القديمة. تشير النتائج ، التي تم الإبلاغ عنها في Nature Medicine، إلى أن الطفرة الرئيسية للمتغير، والمعروفة باسم E484K، لا تقوض حماية اللقاح بشكل كبير.

أوقفت جنوب إفريقيا توزيع لقاح أكسفورد / أسترازنيكا، بينما أشار وزير الصحة البريطاني إلى أن حقنة كوفيد السنوية يمكن أن تصبح القاعدة لكثير من الناس حيث يعمل العلماء للبقاء متقدمين بخطوة على طفرات الفيروس.

قال البروفيسور شابير ماضي من جامعة ويتواترسراند، الذي قاد التجربة، إنه على الرغم من أن الدراسة كانت صغيرة، فقد تم تصميمها للتركيز على تحديد ما إذا كان اللقاح يتمتع بفاعلية بنسبة 60٪ على الأقل ضد كوفيد بأي درجة من الشدة أم لا.

وقال لبرنامج "اليوم" على إذاعة بي بي سي 4 "الفاعلية هى 10٪، ومن الواضح أن هذا بعيد جدًا عن علامة 60٪، وحتى إذا كانت لديك دراسة أكبر ، فمن غير المرجح أن تحصل على قراءات فعالية لقاح تصل إلى 40 أو 50٪، ما تخبرنا به نتائج الدراسة حقًا هو أنه ، فى فئة ديموجرافية صغيرة نسبيًا - مع عدم وجود للأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وما إلى ذلك - لا يحمي اللقاح من العدوى الخفيفة إلى المتوسطة."

وقال، إنه يمكن الاستدلال على فعاليته ضد العدوى الخطيرة بناءً على لقاح جونسون أند جونسون، الذي يستخدم "تقنية مماثلة"، وقال "استقراءًا من ذلك ، لا يزال هناك بعض الأمل في أن لقاح أسترازينكا قد يعمل بشكل جيد بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون في فئة ديموجرافية عمرية مختلفة معرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".