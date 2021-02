7 فيديوهات وصور من زلزال مدينة فوكوشيما باليابان

كتب هيثم سلامة

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة وقع قبالة ساحل شرق اليابان اليوم السبت، وتسبب في هز المباني في العاصمة طوكيو.





13.2.2021 almost 10 years from 3.11.2011 Japan had earthquake magnitude 7.1 with epicenter in Fukushima. There is no worry of Tsunami. Look at the brave reporter still trying to shoot. Hope everyone is safe.



وذكرت الوكالة، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا، موضحة أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع المخصصة بحالة الطقس، العديد من الفيديوهات للزلازل المدمر، والتي أظهرت قوة الزلازل وتأثيره على المنازل والأسواق التجارية اليابانية.

NHK reporting the shaking lasted about 30 seconds. (Felt longer to me).



وقال أحد المتابعين اليابانيين عبر تغريدته:" الزلزال قوي، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الساحل الشمالي الشرقي بمدن أكيتا وأوموري وفوكوشيما وإيواتي ومياجي وياماغاتا، آمل أن يكونوا جميعًا بأمان، دعونا نأمل ألا يكون هناك المزيد من توابع الزلزال".

وذكرت هيئة الأذاة اليابانية، عبر موقعها على تويتر:" انهارت أعمدة مدينة فوكوشيما الكهربائية وحدثت أضرار أخرى"، كما أضافت في منشور أخر: قد تكون هناك بعض التغييرات في مستوى المد والجزر بسبب هذا الزلزال ، ولكن لا يوجد قلق بشأن أضرار تسونامى".

Powerful #Earthquake Strikes #Japan

The epicenter of the quake was off the coast of #Fukushima Prefecture, the site of a massive earthquake and tsunami in 2011 that killed thousands and caused meltdowns at a nuclear plant.



وجه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا على الفور الوكالات الحكومية لتقييم الأضرار وإنقاذ أى ضحايا محتملين والعمل مع البلديات وتقديم المعلومات اللازمة حول أي خطط إخلاء وأضرار في أقرب وقت ممكن كما شكلت الحكومة اليابانية فريق عمل لفحص أثار الزلزال.