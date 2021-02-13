محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة بركة السبع الابتدائية

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، جولة ميدانية لمركز ومدينة بركة السبع لتفقد عدد من المشروعات التنموية والوقوف على نسب التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات، بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة بركة السبع الابتدائية بنات (إحلال جزئى) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن (5) ملايين جنيه بإجمالى (13) فصلا دراسيا، وذلك فى إطار خطة محافظة المنوفية للنهوض بالعملية التعليمية، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ تنفيذ الأعمال بالمدرسة ووجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة، هذا وقد أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أنه تم الانتهاء من عدد (4) مدارس بمركز ومدينة بركة السبع بإجمالى (58) فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية ما يزيد عن (21) مليون جنيه وتم تسليمهم ابتدائيا استعدادا لدخولهم العملية الدراسية هذا العام 2020/2021، وهم مدرسة أحمد الشرقاوى الابتدائية بهورين (إحلال كلى) ومدرسة الشهيد إسماعيل عمر الابتدائية بهورين (توسعة) ومدرسة الشهيد حمدى صبرى المليجى الابتدائية بطوخ طنبشا (توسعة) ومدرسة كفر هورين الثانوية العامة ( إنشاء جديد).

كما أنه جارى عمل توسعات بمدرسة عزبة الإصلاح الزراعى للتعليم الأساسى بالدبايبة بقيمة تعاقدية تقدر بـ4 ملايين بإجمالى 14 فصلا دراسيا وكذا إنشاء جديد لمدرسة الدبايبة الثانوية العامة بتكلفة تقارب (8) ملايين جنيه.

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف شارع شركة المياه وشارع الجلاء ومتفرعاته ببركة السبع بطول 1 كم وبتكلفة (3) ملايين جنيه تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، ووجه رئيس المدينة بعمل أرصفة وتركيب بلدورات على جانبى الشوارع بالمنطقة، وكذا رصف شارع البوسطة للارتقاء بمستوى الخدمات، مشدداً على الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان.

وأكد محافظ المنوفية، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة فى شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.



جانب من جولة محافظ المنوفية



رصف أحد الشوارع



رصف شارع الجلاء