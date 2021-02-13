غرفة الجيزة: مبادرة " حياة كريمة " إنجازا تاريخيا وتخدم أكثر من 18 مليون مواطن

كتب أحمد حمادة

أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بما تم تنفيذه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية عام 2019 وذلك لخدمة القرى والفئات الأكثر إحتياجًا وذلك بتوفير الخدمات التي تحقق تنمية وتطوير تلك القرى.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن ما تم في مبادرة حياة كريمة حتى الآن يعد إنجازا حقيقيا حيث أنه بحسب الإعلانات الرسمية من الحكومة فإن المرحلة الأولى من المبادرة غطت 375 قرية في 14 قرية باستثمارات فاقت 13 مليار جنيها، وهو ما أعاد تأهيل تلك القرى من حيث البنية التحتية وتوفير مشروعات استثمارية لتشغيل سكان تلك القرى، وتوفير مشروعات تعليمية وصحية.

وأضاف إمبابى، أن ما أعلنت عنه الحكومة من خلال تنمية وتطوير 1500 قرية في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك باستثمارات تزيد عن 150 مليار جنيها يعد إنجازا تاريخيا نظرا لحجم الاستثمارات المتوقعة وهو ما يساهم في تحقيق اكبر معدل تنمية للقرى الأكثر إحتياجًا، موضحا أن التوقعات تشير الي استفادة ما يقرب من 18 مليون مواطن وذلك من خلال توفير فرص عمل وتوفير فرص تعليمية وايضا الحفاظ على صحة المواطنين.



وأضاف إمبابى، أن الغرفة التجارية بالجيزة تحت اشراف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي ستسعي الي القيام بواجبها بانشاء الاسواق الحضارية في تلك القري من أجل خروج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ابهي صورها وذلك إيمانا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة بالدور التنموي الذي لابد ان تقدمه الغرفة لمساندة الحكومة في تلك المبادرة في البلاد خلال الفترة القادمة.