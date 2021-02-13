عودة العمل بكامل قوته فى جامعة الفيوم بدءا من اليوم تمهيدا للامتحانات

الفيوم رباب الجالي

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بعودة العمل بكامل قوته لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بكافة قطاعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 13 فبراير 2021، وذلك تمهيدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 20 فبراير 2021 في إطار استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021.

وفى وقت سابق، عقد الدكتور أحمد جابر، شديد رئيس جامعة الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع كلٍ الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، الدكتورة منى حته عميد كلية الصيدلة، الدكتور شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور صالح العونى القائم بأعمال عميد كلية العلوم، الدكتور نيفين السواح القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وبحضور الدكتور إيمان هيكل منسق جامعة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محورى العدالة والتنمية وبناء الإنسان، وفى إطار السعى الدائم نحو دعم الفائقين من أبناء الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، بأنه قد تم الاتفاق على قيام الكليات المعنية بتحديد الطلاب الخمس الأوائل فى الفرق النهائية بالأقسام المختلفة بالكليات المذكورة ليتم دعمهم بمبلغ 1000جنيه شهرياً طوال العام، وفى حالة استمرار تفوق الطالب وانتقاله للسنة النهائية يتم استمرار الدعم حتى التخرج.