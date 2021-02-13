"صحة أسوان" تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بنطاق مدينة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة , والدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال تحت سن الخمسة سنوات فى نطاق مدينة اسوان ، من المصريين وغير المصريين عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموى وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتى 5 سنوات، على ان يتم تطعيم الطعم الفموى سابين من خلال الفرق المتحركة.

وأشار الدكتور أبو المجد، إلى عمل تمركزات للعيادات المتنقلة فى المواقع الثابتة مثل الجمعيات الأهلية، للتطعيم بطعم السولك ، وتستمر الحملة خلال الفترة من 9 حتى 25 فبراير الجارى.



التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان



تطعيم الأطفال