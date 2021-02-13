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"صحة أسوان" تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 02:48 م
"صحة أسوان" تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بنطاق مدينة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة , والدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال تحت سن الخمسة سنوات فى نطاق مدينة اسوان ، من المصريين وغير المصريين  عن طريق جرعة من طعم شلل الأطفال الفموى وجرعة من طعم السولك للأطفال من عمر 4 أشهر حتى 5 سنوات، على ان يتم تطعيم الطعم الفموى سابين من خلال الفرق المتحركة.

وأشار الدكتور أبو المجد، إلى عمل تمركزات للعيادات المتنقلة فى المواقع الثابتة مثل  الجمعيات الأهلية، للتطعيم بطعم السولك ، وتستمر الحملة خلال الفترة من 9 حتى 25 فبراير الجارى.

التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان
التطعيم ضد شلل الأطفال فى أسوان

 

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

 

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم

 


مديرية الشئون الصحية

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مرض شلل الاطفال

الصحة

اخبار المحافظات

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