رفع 2600 طن قمامة ونواتج تطهير ترع ومصارف من المخلفات المتراكمة في صفط تراب

كتبت آية دعبس

توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة، بمرافقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إلى قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية فى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالقرية التى تعد بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

تتضمن الزيارة المرور على ترعة القرشية بالقرية، وتفقد عدد من الأماكن التى يتم تطويرها بدعم من وزارة البيئة ، حيث شارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة فى حملة تطوير القرية ، نظراً لوقوعها فى نطاق عمل البرنامج و تم التعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها الى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة ، كما تم تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية علي جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من 2600 طن قمامة من المخلفات ونواتج التطهير.

وقد قامت وزارة البيئة أيضاً بالتعاون مع الجهات المعنية بصيانة عدد كبير من كشافات الإنارة بشوارع القرية و بتنفيذ أعمال تطهير للترع والمصارف وتشجير الشوارع بمساعدة شباب القرية ، وألزمت عدد من المصانع الموجودة حول القرية بتوفيق أوضاعها البيئية.

كما عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى عدة اجتماعات مع رؤساء المراكز والأحياء والرائدات الريفيات بالمراكز للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم ، وقامت الوزارة أيضاً بتنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة ، ومهارات الاتصال (العرض والتقديم)، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات دق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع اهالى القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع ، كما نظمت وزارة البيئة رحلات للشباب لزيارة عدد من المحميات الطبيعية للتعرف على ثروات مصر الطبيعية .