اليوم السابع
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قافلة اجتماعية فى رابع أيام حملة "صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة"

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:08 م
قافلة اجتماعية فى رابع أيام حملة "صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة" قافلة إجتماعية بحملة صفط تراب فى الغربية
الغربية _ عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فاعليات اليوم الرابع من أسبوع فعاليات مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة، حيث أقيمت اليوم قافلة اجتماعية، تم خلالها تقديم 300 ظرف نقدى بإجمالي 60 ألف جنيه، 100 بطانية، 100 كيس مواد غذائية و100 كجم لحوم يستفيد منها 300 أسرة، بالإضافة إلى توزيع جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف عبد الوهاب الحضرى، عضو المكتب الفنى للمحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة توعوية زراعية لمناقشة دور أهل القرية الإيجابي في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة السلوكيات البيئية الخاطئة، وكذلك مناقشة دور المرأة الريفية والتي تعتبر العامل الرئيسي في كل أوجه التطوير والنمو ومعالجة سلبيات المجتمع داخل وخارج القرية.

يُذْكَر أن فعاليات أسبوع مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة تشمل (يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية) .

قافلة إجتماعية في رابع أيام حملة صفط تراب البداية فى الغربية (2)
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة صفط تراب البداية فى الغربية 

 

قافلة إجتماعية في رابع أيام حملة صفط تراب البداية فى الغربية (3)
القافلة 

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