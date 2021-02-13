ربته وعلمته وهو مش ابنها لأكثر من عشرين سنة وفجأة ظهرت أمه الحقيقة.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

التقى اليوم السابع فى بث مباشر بالسيدة كريمة حسن، التى قامت بتربية الشاب أيمن طوال 14 سنة، الذى تعرف على أسرته بعد غياب 21 سنة.

وقالت كريمة حسن "أيمن ابنى اللى ربيته وعلمته وخليته راجل قد الدنيا. ولم تتمالك السيدة دموعها وهى تروى لـ" اليوم السابع" تفاصيل حياة أيمن " كنت ينتظر اللحظة دى منذ سنوات ودى أمانة ورجعت لأصحابها ".

وقالت السيدة كريمة التى ربت الشاب أيمن إنها كانت تبحث عن عروسة لابنها، ومازالت تبحث له عن عروسة حتى بعد عودته إلى أسرته.

وطالبت كريمة من أيمن أن يظل يسأل عليها لأنها لا تستطيع العيش بدونه، فيما قدم أيمن الشكر لوالدته قائلا:"هفضل معاها وهعيش هنا وهناك".