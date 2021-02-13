اليوم السابع
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حماية المستهلك: عبارة "البضاعة المباعة لا تستبدل" جريمة عقوبتها تصل لمليون جنيه

السبت، 13 فبراير 2021 11:44 م
حماية المستهلك: عبارة "البضاعة المباعة لا تستبدل" جريمة عقوبتها تصل لمليون جنيه أيمن حسام الدين
كتب رامى محيى الدين

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أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العبارة المنتشرة على أبواب المحال التجارية "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" جريمة كبيرة وعقوبتها مليون جنيه.

وأضاف "حسام الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك خط لعمل الجهاز من خلال مراقبة الأسواق يكون من خلال خطة واضحة باستهداف مناطق وبعض المنتجات تمثل 40% من عمل الجهاز، مؤكدًا أن 60% من عمل الجهاز يكون عن طريق حملات بالتنسيق مع بعض الوزارات.

وأوضح أن مؤظفي الجهاز يمتلكون الضبطية القضائية، حيث إن الجهاز معني بالتعامل مع السوق بأكمله، مؤكدًا أن المستهلك عليه شراء المنتج بلا أي عبء فقط الإطلاع واستلام فاتورة تؤكد التعامل التجاري، متابعًا: "هناك منظومة شكاوى لمراقبة مسار الشكوى ونعمم تسجيل المكالمات بالمراكز المختلفة بالجهاز".

 


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