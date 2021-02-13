حماية المستهلك: خروج المنتج بلا فاتورة من المحلات غرامته تصل لمليون جنيه

كتب رامى محيى الدين

أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدم وجود فاتورة بالمحال التجارية يعرض صاحب المحل لغرامة، موضحًا أن الغرامة مليون جنيه ومع التكرار تضاعف العقوبة، بالإضافة إلى أن الفاتورة لابد أن تكون تحوي مواصفات كثيرة عن المنتج وتاريخ الشراء.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الجهاز تلقى يوم الخميس بلاغا بعدم استيفاء المحل بمواصفات الفاتورة، مؤكدًا أنه تم تغريم المحل ربع مليون جنيه على الفور.

وأشار إلى أن قانون الاستبدال يقول أن المستهلك يحق له في الـ14 يوما من شراء المنتج برد للشركة أو المحل حال وجود عيوب دون عرض أسباب الاستبدال، إلا أن بعض المنتجات تستثنى من القانون كبعض الملابس، متابعًا: "خلال الـ30 يوما ظهر فيه العيب يُخير المستهلك بين الاستبدال والتصليح".