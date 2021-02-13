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جهود التنمية والتطوير بجنوب سيناء تبهر المدونين السياحيين بشرم الشيخ.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 05:45 م
جهود التنمية والتطوير بجنوب سيناء تبهر المدونين السياحيين بشرم الشيخ.. صور السائحين الأجانب أثناء تفقد الاماكن بشرم الشيخ
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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استضافت مدينة شرم الشيخ في الآونة الأخيرة عددا من المدونين السياحيين من إنجلترا والتشيك ممن لهم تأثير علي مواقع التواصل الاجتماعي في بلدانهم ويحظون بنسبة عالية من المشاهدة.

وقام مكتب هيئة تنشيط السياحة برئاسة الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ بإعداد برامج سياحية لهم لتصوير المعالم السياحية داخل المدينة وإبراز التطور اللوجستي الذي حظت به مدينة السلام شرم الشيخ نتاج المجهود الذي قدمه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بأجهزته التنفيذية بالمحافظة علي مدار السنوات الماضية.

كما قام المدونين السياحيين بتقديم عرض خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم عن شرم الشيخ بكل معالمها السياحية بصوره تشجع شعوبهم علي زيارة المدينة والتمتع بإجازات رائعة في ظل إجراءات احترازية و وقائية متبعة لضمان سلامة الجميع.

وفي نهاية زيارتهم عبر المدونين السياحيين عن مدي سعادتهم بهذه التجربة وما لمسوه من تنوع للمنتج السياحي داخل المدينة بشكل يلبي مختلف رغبات ومتطلبات السائحين.

السائحين الأجانب أثناء تفقد الاماكن بشرم الشيخ (2)
السائحين الأجانب أثناء تفقد الاماكن بشرم الشيخ (2)

 

السائحين الأجانب أثناء تفقد الاماكن بشرم الشيخ
السائحين الأجانب أثناء تفقد الاماكن بشرم الشيخ

 

السائحين المدونين أثناء تفقد الاماكن السياحية بشرم الشيخ
السائحين المدونين أثناء تفقد الاماكن السياحية بشرم الشيخ

 

السائحين المدونين أثناء زيارتهم لشرم الشيخ
السائحين المدونين أثناء زيارتهم لشرم الشيخ

 

 


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