"تعليم المنوفية" يناقش مقترحات المجلس للاشتراك فى مبادرة "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

عقد مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية اجتماعا موسعا لمناقشة مقترحات أعضاء أمناء مجالس الإدارات للاشتراك فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمدارس محافظة المنوفية.

حضر الاجتماع أحمد سويد مدير المديرية والدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء، هانى عنتر وكيل المديرية وجميع أعضاء المجلس رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية العشر.

من جانبه صرح مدير المديرية أن الاجتماع تطرق لمناقشة احتياجات إداراتى (أشمون - الشهداء) لإنشاء مدارس فندقية ومدارس طاقة متجددة ومدارس تعليم فنى مزدوج وإعداد تقرير بهذه الاحتياجات وتقديمه للمديرية تمهيدا لرفعه لمعالى اللواء محافظ المنوفية مضيفا أن الاجتماع تناول مناقشة الاستعدادات والإجراءات لاستقبال امتحانات نصف العام والفصل الدراسى الثانى فى ضوء تعليمات وزير التربية والتعليم التى سينتهى إليها المؤتمر الصحفى غدا الأحد.