ترامب فى أول تعليق بعد تبرئته من التحريض بـ"الشيوخ": حركتنا الوطنية بدأت للتو

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر دونالد ترامب بيانا احتفالا بتصويت مجلس الشيوخ على تبرئته من التحريض على العصيان، حيث قال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية: "أود أولاً أن أشكر فريقي من المحامين المتفانين وغيرهم على عملهم الدؤوب في دعم العدالة والدفاع عن الحقيقة.. شكري العميق أيضًا لجميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذي نقدره جميعًا والمبادئ القانونية المقدسة في قلب بلدنا."

وندد ترامب بمحاكمة العزل ووصفها بأنها "مرحلة أخرى من أعظم مطاردة للسحرة في تاريخ بلادنا"، على الرغم من أن سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانته، كما أشار الرئيس السابق إلى مستقبله السياسي الآن بعد أن أصبح حراً في الترشح للبيت الأبيض في عام 2024.

وقال ترامب: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو، في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم، وأنا أتطلع إلى مواصلة رحلتنا المذهلة معًا لتحقيق العظمة الأمريكية لجميع أفراد شعبنا، "لم يكن هناك شيء مثل ذلك من قبل.