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تأجيل تسكين الطلاب فى المدن الجامعية لمدة أسبوع وتعديل خطة المواعيد

السبت، 13 فبراير 2021 08:44 م
تأجيل تسكين الطلاب فى المدن الجامعية لمدة أسبوع وتعديل خطة المواعيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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أكد مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد الاجازة بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا سيتم أيضًا تأجيل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بعد أن مقرر له يوم 17 فبراير خاصة وأنه سيتم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول اسبوع نظرا لمد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعا.

 

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم تعديل جداول استقبال الطلاب بالمدن وفقا للمواعيد الجديدة خاصة وأنه من المقرر أن يتم ترحيل موعد الامتحانات لتبدأ فى 28 فبراير الجارى.

 

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.

 

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

 


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الجامعات

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