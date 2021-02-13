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براءة ترامب من تهمة التحريض أمام الشيوخ والديمقراطيون يفشلون فى "العزل"

السبت، 13 فبراير 2021 11:03 م
براءة ترامب من تهمة التحريض أمام الشيوخ والديمقراطيون يفشلون فى "العزل" دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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صوت مجلس الشيوخ رسميًا على تبرئة دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد في محاكمته الثانية، حيث كان التصويت النهائي 57 مقابل 43، وكانت النسبة سبعة جمهوريين إلى كل ديمقراطى فى التصويت لإدانة ترامب ، لكن لم يكن ذلك كافياً لإدانته، وفقا لشبكة سي إن إن.

 

وخلال مرافعته الختامية، قال مايكل فان دير فين، أحد محامى دونالد ترامب، إن محاكمة العزل غير دستورية لأن موكله قد ترك منصبه بالفعل.

 

وأضاف فان دير فين أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كان بإمكانهم عقد المحاكمة قبل مغادرة ترامب لمنصبه ، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك.

 

ومع ذلك ، كان الجمهوري ميتش ماكونيل لا يزال زعيم الأغلبية عندما ترك ترامب منصبه، لذلك لم يكن الجدول الزمني متروكًا للديمقراطيين في مجلس الشيوخ

 

 


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