أ ش أ

أعلنت مصادر بوكالة الشرطة اليابانية وفاة 132 شخصا مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أماكن أخرى غير المستشفيات خلال يناير الماضى، وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم السبت أن عدد الوفيات الشهري جراء الإصابة بالفيروس التاجي تضاعف من 56 حالة وفاة خلال شهر ديسمبر الماضي، ومتجاوزا المجموع التراكمي للوفيات البالغ 122 خلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2020، ومن إجمالي الوفيات خلال شهر يناير، ثبتت إصابة 56 شخصا بالفيروس قبل وفاتهم، بينما ظهرت إصابات في الـ76 المتبقية بعد وفاتهم.