وأفادت المصادر بأن 123 شخصا توفوا إما في المنزل أو في دور رعاية المسنين أو مرافق إيواء أخرى، بينما توفى التسعة الآخرون في العمل أو في مواقف السيارات أو في أماكن أخرى.