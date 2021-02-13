الصحة الإماراتية تسجل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة، فى دولة الإمارات اليوم السبت عن أنها أجرت 184,981 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 2,631 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت "الصحة الإماراتية"، أنه تم تسجيل 3,589 حالة شفاء و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالى الإصابات بالدولة إلى 345605، وإجمالى حالات الشفاء 326780، وفيما وصل إجمالى الوفيات بالامارات إلى 1001، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

وكانت وزارة الصحة فى الإمارات، قد أعلنت عن أنه تم ت تقديم 109,587 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها حتى أمس الجمعة 4,901,795 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 49.56 جرعة لكل 100 شخص.