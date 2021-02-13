الشيوخ الأمريكى يواصل مناقشة عزل ترامب.. والحكم النهائى اليوم

كتبت: نهال أبو السعود

انعقد مجلس الشيوخ الأمريكي لليوم الخامس، من محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب، وسيتم أولا التصويت على استدعاء الشهود من عدمه، ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على إدانة الرئيس السابق ترامب أو تبرئته بعد اليوم.

أعلن النائب جيمي راسكين للتو، أن مديري مجلس النواب الديموقراطيين يسعون لاستدعاء النائب خايمي هيريرا بيوتلر ، وهو عضو جمهوري في مجلس النواب كشف لأول مرة محادثة بين الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي وترامب، حيث قال الرئيس السابق إن المشاغبين يهتمون بنتائج الانتخابات.

وبعد يومين من قيام مديري المساءلة في مجلس النواب بإثارة قضيتهم لإدانة ترامب بتهمة التحريض، حصل الفريق القانوني للرئيس السابق على فرصة أمس، وكان اساس دفاع فريق ترامب هو أن كلماته في مسيرة "أوقفوا السرقة" في 6 يناير كانت مجرد كلمات، وأن هذه الكلمات كانت بعيدة كل البعد عن التحريض الذي أدى إلى تمرد عنيف في مبنى الكابيتول.

يذكر أن الدفاع سعى إلى تصوير ترامب، على أنه "الرئيس الأكثر تأييدًا للشرطة ومعاداة الغوغاء الذي شهده هذا البلد على الإطلاق"، زاعمًا، على الرغم من وجود أدلة على عكس ذلك، أنه لم يتغاضى عن العنف أبدًا وأشار إلى أنه دعا الحشد لمسيرة "سلمية ووطنية" خلال خطابه في 6 يناير.