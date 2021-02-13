الديمقراطيون يبدأون مرافعتهم الختامية فى "محاكمة العزل"‏

كتبت: نهال أبو السعود

يطرح مديرو محاكمة عزل ترامب الديمقراطيون الآن حججهم الختامية، بعد يوم من المفاجأة والارتباك بعد محاولات لاستدعاء شهود خلال المساءلة، حيث وافق الشيوخ في النهاية على إدخال بيان من النائبة هيريرا بيوتلر -يصف مكالمة هاتفية بين الرئيس السابق ترامب وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي- في السجل بدلاً من استدعائها كشاهدة.

ويقدم مدير المساءلة الرئيسي جيمي راسكين الآن المرافعات الختامية لجانبه، ويلخص العرض التقديمي الذي قدموه على مدار يومين، وقال عضو الكونجرس الديمقراطي إن المديرين قدموا أدلة "قاطعة ولا يمكن إخفاؤها" على أن دونالد ترامب حرض على تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول.

وأشار راسكين إلى أن المديرين طلبوا من ترامب الإدلاء بشهادته في المحاكمة، لكن الرئيس السابق رفض القيام بذلك، وسأل أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانوا يرغبون في الإدلاء بشهادتهم إذا كانوا يعتقدون أنه تم اتهامهم زورا بالتحريض على تمرد عنيف، قائلا: "أنا متأكد من أنني سأفعل".