اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الصومالية تندد بدعوات عدم الاعتراف بحكم الرئيس فرماجو

السبت، 13 فبراير 2021 08:20 م
الحكومة الصومالية تندد بدعوات عدم الاعتراف بحكم الرئيس فرماجو محمد عبدالله فرماجو الرئيس الصومالى
مقديشو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نددت الحكومة الصومالية، بادعاءات بعض ممثلى أحزاب المعارضة بعدم الاعتراف بحكم الرئيس محمد عبدالله فرماجو بانتهاء ولايته الرئاسية يوم الأحد الماضي.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم هذه الادعاءات بأنها "غير قانونية"، مؤكدا استمرار سلطة الرئيس والبرلمان الحاليين لحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد، بحسب وسائل إعلام دولية ومحلية اليوم.

وجاء تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الصومالية تعقيبا على تصريحات لبعض مرشحى المعارضة ورئيس ولاية "جوبالاند" أحمد مادوبى ورئيس ولاية "بونتلاند" سعيد عبدالله دني، والمحوا فيها بعدم التزامهم بالاعتراف بشرعية الرئيس الصومالى الحالى بانتهاء ولايته الرئاسية فى الثامن من فبراير الجاري.

وأشار المتحدث الرئاسى إلى استعداد الحكومة إلى عقد محادثات مع مختلف تيارات المعارضة لكسر حالة الجمود السياسى بالبلاد، محذرا من محاولات خلق الفوضى وبث الخوف بين أفراد المجتمع.

 


الحكومة الصومالية

الصومال

أخبار الصومال

الرئيس فرماجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصومال تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 13 فبراير 2021 05:57 م

مقتل 3 وإصابة 8 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش أمنى بالصومال

السبت، 13 فبراير 2021 12:09 م

"الوطني للدراسات" يكشف عن مؤشر الإرهاب الشهرى.. طالبان وشباب المجاهدين يتمددان فى أفغانستان والصومال.. العراق يضرب داعش.. و110 عملية إرهابية بالشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر يناير

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:15 م

الخارجية الأمريكية تدعو قادة الصومال إلى مواصلة الحوار بشكل عاجل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة