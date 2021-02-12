وزير المالية البريطاني يؤكد إن الأولوية ما زالت لحماية الوظائف

رويترز

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس.

وقال سوناك لتلفزيون سكاي نيوز اليوم الجمعة: "أولويتي كانت دوما السعي وحماية أكبر قدر ممكن من وظائف الناس... أعتقد أن هذه هي الأولوية السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من الجائحة".

كما قال سوناك إن الشعب يريد أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في تخفيف قيود فيروس كورونا.