اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير المالية البريطاني يؤكد إن الأولوية ما زالت لحماية الوظائف

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:16 م
وزير المالية البريطاني يؤكد إن الأولوية ما زالت لحماية الوظائف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس.
 
وقال سوناك لتلفزيون سكاي نيوز اليوم الجمعة: "أولويتي كانت دوما السعي وحماية أكبر قدر ممكن من وظائف الناس... أعتقد أن هذه هي الأولوية السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من الجائحة".
 
كما قال سوناك إن الشعب يريد أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في تخفيف قيود فيروس كورونا.
 

الاقتصاد البريطاني

كورونا

المالية البريطانية

ريشي سوناك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة