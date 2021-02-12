طعن تونسى في مشاجرة بين مهاجرين غير شرعيين بإيطاليا

فاطمة شوقى

تعرض مهاجر تونسي عمره 30 عاما للطعن في منطقة فيتوريا بأحد أحياء ميدان دانيال مانين في إيطاليا، وعثرت الشرطة الإيطالية على الشاب ملقى في أحد الشوارع الجانبية، حيث وقع شجار كبير بين مهاجرين غير شرعيين.

وأشارت وكالة "أنسا" الإيطالية إلى أن الشرطة لم تتمكن من القبض علي المعتدين الذين لاذوا بالفرار، بعد أن طعنوا الشاب عدة مرات، وتم نقله إلى مستشفى فيتوريا، حيث من المتوقع بقائه لمدة شهر لتلقي العلاج.

وقالت منظمة حقوقية تونسية إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية في قوارب خلال 2020، زاد خمس مرات مقارنة بعام 2019، ليصل إلى حوالي 13 ألفا، وهو أعلى عدد منذ 2011، مع تزايد المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إيطاليا بشكل غير قانوني كان في 2019 في حدود 2654 و حوالي 5200 في 2018.

وتتعرض تونس لضغط قوي من حلفائها الأوروبيين لوقف نزيف الهجرة والتصدي لمئات القوارب التي تنطلق من سواحلها لا سيما بعد هجوم على كنيسة في نيس نفذه مهاجر تونسي العام الماضي.

وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا مع تفشي البطالة في صفوف الشبان بعد عقد من الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.