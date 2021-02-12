سيارات متنقلة تجوب قرى الأقصر لمتابعة حالات المخالطين لمصابى كورونا

الأقصر - أحمد مرعى

قررت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، الدفع بسيارات متنقلة لتجوب القرى والنجوع والمدن المختلفة، للعمل على توفير أكبر دعم صحى للمواطنين المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

ويقول الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه فى كل مدينة بالمحافظة تم توفير سيارة متنقلة بطبيب وتمريض يطوفون النجوع والقرى والشوارع، بهدف الكشف على المخالطين لمرضى كورونا ومتابعتهم بالمنازل وتلقيهم العلاج، كما يتم العمل على تقديم المصل للأطباء والتمريض بمستشفيات الحميات وصدر إسنا كبداية، وبعدها الفرق الطبية بالمستشفيات الأخري، وذلك تمهيداً لتلقى تعليمات لتقديمه للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

ويضيف وكيل صحة الأقصر فى تصريحات لليوم السابع، أنه يتم العمل على قدم وساق من قبل فريق إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية فى أعمال التقصى فى مختلف ميادين محافظة الأقصر، وتوزيع العلاج على المخالطين لمصابى فيروس كورونا وممن ظهرت عليهم الأعراض.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه يجرى على مدار الساعة استمرار أعمال التقصى الميدانى بجميع أنحاء محافظة الأقصر من قبل إدارة الأوبئة والأمراض المعدية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى بصحة الأقصر، حيث شمل ترصد وتقصى المخالطين خلال الأيام الماضية مدينة ومركز البياضية فى كل من (نجع الخضيرات_ نجع لوانس) بقرية البغدادى، وكذلك مركز ومدينة الزينية قبلى ( بنزينة السيد الإدريس_ منطقة السادة الإدارسة_ منطقه القرينات بجوار المعهد الأزهرى).

وأشار إلى أن توزيع العلاج اللازم على بعض حالات المخالطين ممن ظهرت عليه بعض الأعراض، وذلك إلى جانب إعطاء التعليمات اللازمة والإرشادات الصحية للتعامل سواء مع العزل المنزلى أو المخالطين، حيث يشارك فى المرور بقيادة مدير إدارة الترصد الدكتور أحمد أبو العطا كل من الدكتورة شيماء محمد مدير إدارة الزينية، والدكتورة ميرا نادى مدير وقائى الزينية، ومحمد النجار مراقب أول مديرية الصحة، وأحمد حسن مراقب أول إدارة البياضية، وحمدى جمعة ومحمد حسان وفتحى محمود من إدارة الزينية.