سكاى نيوز: المدّعون الديمقراطيون يختتمون مرافعاتهم في محاكمة ترامب

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المدّعين الديمقراطيين يختتمون مرافعاتهم في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفى وقت سابق قال الديمقراطيون الذين يسعون لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ بتهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير كانون الثاني إن ترامب كان يعلم جيدا ما يقوم به عندما دعا أنصاره إلى الاحتشاد في واشنطن في ذلك اليوم.

وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يمثلون الادعاء المثال تلو الآخر عن أفعال ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه عندما دعا مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكونجرس و"القتال بضراوة" خلال انعقاد الكونجرس للتصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.