حكاية شاب مصرى أعاد حقيبة بها مقتنيات ثمينة عثر عليها فى إيطاليا ورفض المكافأة

المنوفية - محمد فتحى

عبر شاب منوفى عن أصالة وأمانة الشعب المصرى عامة ومحافظة المنوفية خاصة، وذلك عقب تداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عثوره على شنطة بجوار سيارة بها مغلقة وبها كمبيوتر وساعة ومقتنيات ثمينة، وظل يبحث على صاحبها عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى وصل إلى صاحبها.

ويقول أحمد كمال مهندس من محافظة المنوفية، الذى سافر منذ سنوات إلى إيطاليا للبحث عن فرصة، وعقب البحث عدة شهور نجح فى الالتحاق بشركة بمدينة ميلانو.

ويشير أحمد كمال مهندس من محافظة المنوفية، كنت ذاهب لتجديد الإقامة لزوجتى، وأثناء عودتى عثرت على شنطة فى الطريق بإحدى مدن إيطاليا، على الفور أخدتها وظللت مدة طويلة أبحث عن صاحبها ولم يأت أحد .

ويضيف: "على الفور ذهبت إلى عملى وفتحت الشنطة للبحث عن أى شيء يدل على صاحب الشنطة ووجدت كمبيوتر وكاميرا وساعة وأشياء أخرى، حتى عثر على رقم هاتف خاص بصاحب الشنطة، وقمت بالاتصال به وعلى الفور حضر صاحب الشنطة وتبين أنه كاتب صحفيا وعرض عليا مبلغ مالى ولكنى رفضت وأكدت له أننى مسلم ودينى يحتم على بالأمانة ورد الشيئ إلى صاحبها، وعرض عليا مرة أخرى العمل بإحدى الشركات ولكنى رفضت وأكدته له أننى أعمل بشركة كبيرة ولست فى حاجه الى الالتحاق بشركة أخرى" .

كما قام صاحب الشنطة بتوجيه الشكر له عبر صفحات التواصل الاجتماعى .