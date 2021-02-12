الكشف على 1550 حالة خلال قافلة طبية بقرية القلمينا بمركز الوقف فى قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية القلمينا بمركز الوقف يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‪

وأوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1550 حالة بواقع (385 باطنة - 379 عظام - 269 أطفال - 266 جلدية - 111 أسنان - 54 جراحة - 52 نساء - 34 تنظيم أسرة)، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لعدد 76 حالة ‪ .

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما 86 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .