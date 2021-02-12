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أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف اليوم الجمعة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​لعام 2021.. ذكرت ذلك وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ويعقد مؤتمر ميونيخ للأمن عن بعد في 19 فبراير الجاري، بحسب ما أعلن منظمو هذا الحدث الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن مشاركته فيه.