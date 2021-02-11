محافظ مطروح يقدم واجب العزاء هاتفيا لشقيق الراحل الفنان على حميدة

مطروح حسن مشالى

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اتصالا هاتفيا بإسماعيل حميدة شقيق الفنان الراحل علي حميدة تليفونيا لتقديم العزاء له وللأسرة، قائلا: رحم الله أناس فرحت بهم الدنيا حين زينوها، واستقبلتهم الأرض بالبشرى من الرحمن نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر.

من جانبه تقدم شقيق الفنان الراحل بالشكر لمحافظ مطروح على وقوفه بجانب الأسرة ومتابعته اليومية خلال فترة المرض وأصدر التعليمات بالاستمرار في تسهيل كافة العقبات حتى يتم دفن الراحل في مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة مرسى مطروح.

كان المهندس موسى اللوحى المتحدث الرسمي والإعلامى لمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية أعلن أنه سوف يقوم بإقامة مراسم العزاء للراحل الدكتور على حميدة بحدائق الأهرام بالجيزة وذلك برئاسة المستشار الدكتور سالم أبو غزالة الخويلدى على نفقتى الخاصة.

يذكر أن شقيق الدكتور على حميده قل قبل قليل خلال البث المباشر لليوم السابع أن الراحل توفى في ليلية الجمعة وأننى أدعوا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن مراسم الدفن والتشيع سوف تكون عملية الدفن بمدافن المغاربة بمرسى مطروح وأن الصلاة سوف تكون عقب صلاة الجمعة وأنشاء الله هي من علامات حسن الخاتمة.

وطالب شقيق الراحل الدكتور على حميد رحمة الله عليه أننا نطالب محبين الراحل الا يتكبدوا مشقة السفر للمشاركة في تشيع الجثمان وإنما يكفى أن يكون العزاء عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي وأننا سوف نقيم سرادق للعزاء بمدينة مرسى مطروح.

وقد تجمع الأهل والمحبين له أمام منزل الأسرة بمدينة مرسى مطروح بحضور شقيقه إسماعيل حميدة والذى قال إن شقيقه الراحل نطق الشهادتين قبل أن تصد روحه إلى بارئها وطالب شقيقه جموع المتابعين والمحبين للراحل الدعاء له بالرحمة والمغفرة.