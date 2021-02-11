محافظ دمياط: تنفيذ إجراءات سحب وإخلاء مزرعة الصالحين للدواجن بشطا

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تنفيذ القرار الإدارى رقم 172 لسنة 2020 بشأن اتخاذ إجراءات سحب وإخلاء واستلام مزرعة الصالحين للدواجن التى تقع على مساحة 31 فدانا بمنطقة شطا وذلك فى إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضى الدولة.

وفى هذا السياق، أوضحت المحافظ نجاح الجهود التى تمت بالتنسيق بين مديرية أمن دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتنفيذ هذه الأعمال، مؤكدة أنه لن يتم التهاون فى استرداد أملاك الدولة وذلك لكونها حق أصيل من حقوق الشعب، كما وجهت باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال جميع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، قالت "الدكتورة منال عوض" أنه ومع استلام قطعة الأرض، تم البدء فى إعداد عدد من الدراسات لاستغلال القطعة بمشروع ذى نفع عام لصالح المحافظة.