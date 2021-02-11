محافظ بنى سويف: لجان شباب ووحدات لمتابعة تطوير 66 قرية بحياة كريمة

كما حضر مجموعة من شباب مبادرة تأهيل وتمكين الذين تم دمجهم بمنظومة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، حيث تمت مناقشة آليات العمل والتنسيق مع الجهات التنفيذية، واللجان النوعية التي تم تشكيلها للمتابعة الميدانية المستمرة لمستجدات ملف تطوير القرى، والمساهمة في دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف، أهمية المبادرة التي حظيت المحافظة من خلالها على مشروع تطوير 66 قرية بمركزي ناصر وببا، مشيرا إلى المبادرة تعتبر دافعا كبيرا لجهود المحافظة على مدار عام كامل، حيث قد وضع خطة لتطوير 40 قرية على 5 مراحل بواقع 8 قرى فيكل مرحلة،حتى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تطوير 1500 قرية دفعة واحدة على مستوى الجمهورية، وكان نصيب المحافظة في المرحلة الأولى مركزين، بعدما كانت المحافظة خارج مبادرة حياة كريمة قبل ذلك.

وأشار المحافظ إلى الخطوات التي تنفذها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المزمع تنفيذها بـ 66 قرية وتشمل كافة المرافق والخدمات، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ توجيهات وهدف الرئيس من المبادرة وهو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالريف، مؤكدا على أنه جار عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى، ودمج الشباب للمساهمة فيها، وذلك بهدف أن يكون المجتمع والمواطن شريكاً أساسياً في المتابعة وحصر المعلومات لضمان الاستدامة، حيث أن المواطن الذي شارك وكان مؤثرا في تنفيذ الأعمال والتطوير سيكون حريصا على الحفاظ على ماتم انجازه ،بجانب على العمل على التنمية الفكرية والوعي لدى المواطنين ، والعمل على تحقيق أكبر استفادة للفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وغيرهم.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آلية التنسيق بين اللجان والوحدات المحلية سواء المركزية التابعة لديوان عام المحافظة والتي يشرف عليها المحافظ"شخصيا"، والوحدات واللجان المحلية بكل مركز إداري معني بالتطوير واللجان التشاركية بكل وحدة قروية التي تختص بالدفع بالمبادرة بجانب تنفيذ الرؤية التنموية للمحافظة ، وذلك مع التنسيق الدائم وتوفير مستجدات الملف مع لجنة وزارة التنمية المحلية التي يشرف عليها وزير التنمية المحلية "شخصيا"،والتي تتولي رصد الموقف الراهن وتحديد المشروعات التي ستنفذ بكل مركز (وضع الخطط ) ومتابعة التنفيذ.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الخطوات العملية التي تم تنفيذها ضمن خطة تنمية القرى، والتي تتابع تنفيذها وحدة التنمية الاقتصادية، حيث استعرض الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة التطورات في هذا الملف، وما تم تنفيذ بقرية أبو النور بمركز الواسطى ضمن التطوير الشامل الذي تستهدفه المحافظة للمنطقة المحيطة بواحة وهرم ميدوم ، ضمن تنفيذ الإستراتجية السياحية التي تستهدف وضع بني سويف بمكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية.

حضر الاجتماع: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،ومحمد جبر معاون المحافظ،احسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ،على يوسف رئيس مدينة ناصر،هاني الجويلي رئيس مدينة ببا،وعزة على خالد مدير عام التخطيط ، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، ومجموعة شباب مبادرة تأهيل وتمكين، وبعض التنفيذيين المعنيين.