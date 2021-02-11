محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع شركات الرصف لإزالة كافة المعوقات

الغربيــــة عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من المسئولين، لمناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات الرصف خلال الربع الثالث من العام المالي 20/21.

بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور رحمي أكد فيها أن المحافظة تعقد الاجتماع من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات الثلاثة في تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام كافة المشاريع في الموعد المقرر لها وبأعلى المواصفات القياسية المتفق عليها.

ومن جانبهم عرض ممثلي الشركات الثلاثة كافة المعوقات المالية، الإدارية والفنية وتم مناقشتها ووضع آليات لحلها بالتنسيق مع شركات مياه الشرب، الكهرباء، الغاز والاتصالات.

يذكر أن محافظة الغربية تنفذ في العام المالي 20/21 أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي 550 شارع وطريق بجميع مراكز ومدن المحافظة.