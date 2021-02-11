محافظ السويس يصل موقع حريق أحد خزانات البترول تحت الإنشاء بطريق عجرود

السويس - فريق المحافظات

تلقي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بلاغا بحدوث حريق شب بخزان تحت الانشاء بأحد مستودعات البترول بمنطقة عجرود بطريق السويس القاهرة ، علي الفور انتقل لموقع الحريق لمتابعة الموقف يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد .

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية ورجال الإسعاف الطبي وكل المشاركين في إخماد الحريق .

تواجد بموقع الحريق اللواء محمد الالفي مساعد وزير الداخلية ومدير امن السويس وقيادات المديرية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للبترول والعميد عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث الميداني والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة العميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية والضبع ناشد مدير ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة ومدير الحماية المدنية والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف الطبي وعدد من رؤساء شركات وقيادات هيئة البترول.