اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يستعرض خطة تنمية المحافظة خلال مؤتمر موسع

الخميس، 11 فبراير 2021 01:59 م
محافظ الدقهلية يستعرض خطة تنمية المحافظة خلال مؤتمر موسع جانب من المؤتمر
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس مؤتمرا موسعا للتنفيذيين بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات التنفيذية لمديريات الخدمات والمرافق.

 

وخلال المؤتمر استعرض محافظ الدقهلية خطة العمل فى المرحلة المقبلة وذلك بمشاركة القوات المسلحة من خلال قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتنسيق مع  المستشار العسكرى خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتى يتم تنفيذها على مستوى الدولة فى كافة المحافظات.

 

 وكذا المتابعة والاطمئنان مع اجهزة المحافظة إلى حسن تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والعمل على التجاوب الفورى مع مشكلات المواطنين من خلال كافة الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية وبعمل متواصل من كافة قطاعات القوات المسلحة لما لديها من إمكانيات وقدرات سريعة للتجاوب مع المشكلات وحلها فورا مساندة مع أجهزة المحافظة.

 

وخلال المؤتمر أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التنسيق المستمر من قبل كافة الجهات التنفيذية مع اللجان التعبوية التى يتم تشكيلها لمتابعة المشروعات القومية لكافة القطاعات ومديريات الخدمات والتجاوب الفورى مع مشكلات المواطنين بإشراف المستشار العسكرى لتحسين مستوى الاداء تحقيقا لرضا المواطنين.

 

وأوضح محافظ الدقهلية أن القوات المسلحة بكافة افرعها تضرب أروع الأمثلة فى الانضباط وسرعة الانجاز بأعلى مستويات الاداء مشيرا ان جهودها فى الدقهلية واضحة فى كافة المشروعات الخدمية ومشروعات المرافق التى يتم تنفيذها سواء كانت مشروعات اسكان أو مشروعات مرافق أو غيرها من المشروعات التي تستهدف تقديم خدمات حكومية مميزة للمواطنين في جميع المجالات.


الدقهليه

محافظ الدقهليه

المشروعات القومية

اللجان التعبوية

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