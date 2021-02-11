اليوم السابع
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ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى أشمون بالمنوفية

الخميس، 11 فبراير 2021 12:29 م
ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى أشمون بالمنوفية دقيق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت إدارة تموين أشمون برئاسة مجاهد الكومي، مدير عام إدارة تموين أشمون من ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم مخصص للمخابز قبل تهريبها عن طريق معدية أبو عوالي لبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة تحت رقم 1760 لسنة 2021 بمركز شرطة أشمون، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وخلال الحملة تم ضبط 15 طن سماد مجهول المصدر وكذا ضبط 14 علبة شحوم سيارات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محاضر عدم إعلان أسعار بيع الزيوت ببعض محطات تمويل السيارات، كما قامت الحملة بعمل أكثر من محضر متنوع بالأسواق وجاءت تحت رقم 1739 لسنة 2021 وتحت رقم 1740 لسنة 2021 وتحت رقم 1761 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ .

من جانبه، أكد سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون أن الحملات على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة وأن لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون على الجميع.

وأكد استمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومنع تهريب الدقيق وبيعة في السوق السوداء.


المنوفية

مركز اشمون

حملة تموينية

محافظة المنوفية

رقابه الأسواق

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