اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 11:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الوزراء

الخميس، 11 فبراير 2021 10:05 م
رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الوزراء سردار بردى محمدوف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عين رئيس تركمانستان قربان قولي بردى محمدوف نجله سردار بردى محمدوف نائبا لرئيس الوزراء، كما تم منح نجل الرئيس عضوية مجلس الأمن القومي التركمانستانى، وتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة العليا، أهم جهاز حكومي للرقابة على الشؤون المالية والاقتصادية.

وأعفي بردي محمدوف الأب نجله من منصب وزير الصناعة والإنشاء الذي شغله منذ فبراير 2020، وفى وقت سابق كان سردار بردي محمدوف البالغ 39 عاما حاكما لأحد أقاليم تركمانستان، ونائبا لوزير الخارجية ورئيسا للجنة الشؤون القانونية في البرلمان.

وتشير التقارير الإعلامية الغربية إلى أن قربان قولي بردي محمدوف (63 عاما) الذي يحكم تركمانستان منذ 2006، يهيئ نجله الوحيد لرئاسة البلاد خلفا له.


تركمانستان

سردار بردى محمدوف

رئاسة الوزراء

الأمن القومى التركمانستانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة