رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الوزراء

وكالات

عين رئيس تركمانستان قربان قولي بردى محمدوف نجله سردار بردى محمدوف نائبا لرئيس الوزراء، كما تم منح نجل الرئيس عضوية مجلس الأمن القومي التركمانستانى، وتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة العليا، أهم جهاز حكومي للرقابة على الشؤون المالية والاقتصادية.

وأعفي بردي محمدوف الأب نجله من منصب وزير الصناعة والإنشاء الذي شغله منذ فبراير 2020، وفى وقت سابق كان سردار بردي محمدوف البالغ 39 عاما حاكما لأحد أقاليم تركمانستان، ونائبا لوزير الخارجية ورئيسا للجنة الشؤون القانونية في البرلمان.

وتشير التقارير الإعلامية الغربية إلى أن قربان قولي بردي محمدوف (63 عاما) الذي يحكم تركمانستان منذ 2006، يهيئ نجله الوحيد لرئاسة البلاد خلفا له.