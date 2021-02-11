رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى رئيس جامعة بنغازى وعمداء الكليات

كتب ـ أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى، اليوم الخميس، مع رئيس جامعة بنغازى وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، حيث جرى خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة الليبية لعملية السلام وسعى الجيش الليبى للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطات، ودعم المجلس الرئاسى الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسى لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة فى ديسمبر القادم.

ووصل المنفي بعد ظهر اليوم إلى مدينة بنغازى، وكان فى استقباله ممثل القيادة العامة فى اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية.

واحتج الصحفيون المتواجدون بمطار بنينا لتغطية أول زيارة لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بعد أن جرى منعهم من تغطية وصوله إلى المطار ورفض مكتبه الرد على استفساراتهم.