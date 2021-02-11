حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أجرى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية، حركة التنقلات الداخلية بمديرية الأمن، وذلك بهدف ضخ قيادات جديدة، وتصعيد أخرى شابة للوصول إلى أعلى مستوى للأداء الأمنى تزامنا مع الأحداث والمستجدات على الساحة الداخلية.

شملت الحركة تعيين المقدم محمد جمال، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، والرائد مصطفى صيوح، رئيسا لمباحث مركز القنطرة شرق، والرائد محمد ثروت، رئيسا لقسم مكافحة سرقة السيارات، والمقدم عبد الله زعيمة، رئيسا لمباحث الأحداث، والمقدم بهاء مغاورى، رئيسا لمباحث الترحيلات، والرائد محمد الفرماوى رئيسا لمباحث مركز فايد.

كما تم الإبقاء على رؤساء مباحث الاقسام والمراكز الرائد مصطفى سلامة، رئيسا لمباحث القصاصين، والمقدم مروان الطحاوى، رئيسا لمباحث قسم ثان الإسماعيلية، والرائد محمد سكر، رئيسا لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية، والمقدم حازم حسام، رئيسا لمباحث مركز التل الكبير، والرائد محمد هشام، رئيسا لمباحث مركز الإسماعيلية، والرائد حسن رضوان، رئيسا لمباحث مركز القنطرة غرب، والرائد أنور القاضي، رئيسا لمباحث قسم أول الإسماعيلية .