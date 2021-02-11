تشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملات تفتيشية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كلفت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، فريق العمل التنفيذى بعمل حملات مكثفة، لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة البيلوق ومدينة اجا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات التى تم تنظيمه اليوم عن ضبط وإغلاق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية وحضانة اطفال لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا"، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وتطبيقا للإجراءات الوقائية وبالتزامن مع توفير العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء باستمرار غلقها وضبط المخالفين خاصة مع تزايد أعداد الحالات فى الموجة الثانية لفيروس "كورونا".