السيطرة على حريق تنك البترول بالسويس والبدء بعمليات التبريد

تمكن رجال الإطفاء بشركات البترول بمحافظة السويس، من السيطرة الكاملة على حريق أحد التنكات البترولية بمنطقة عجرود بطريق السويس – القاهرة، والذى شب خلال القيام بإجراء تجارب عمل بالتنك البترولى.

وقامت قوات الإطفاء بعمليات التبريد الكاملة للتنك البترولي، بعد تمكنها من السيطرة علي الحريق وإخماده، وتفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موقع الحريق للتأكد من إخماده بالكامل، وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية ورجال الإسعاف الطبي وكل المشاركين في إخماد الحريق.

وتواجد بموقع الحريق اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس وقيادات المديرية، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للبترول ومدير إدارة الحماية المدنية، والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومدير الحماية المدنية، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف الطبي وعدد من رؤساء شركات وقيادات هيئة البترول.