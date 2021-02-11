وأضاف أن التقرير يهدف إلى تثبيط عزيمة المواطنين وإحباط معنويات القوات في الحرب ضد التمرد، نافيًا وقوع أي هجوم أسفر عن مقتل 20 جنديًا في العملية بأكملها.



وقال يريما إنه تم التعامل مع الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها القوات المسؤولة عن توفير الأمن لعمال بناء الطرق على طول جونيري-كفا وفي جيدام بمنتهى الحزم، وتم تطهير تلك المناطق بسرعة واحترافية من قبل الفرق العسكرية وعناصر من كتيبة القوة 159.



وكشف المتحدث عن أن هناك جنديين مصابين يتلقيان العلاج في منشأة عسكرية، إلا أن مقاتلي بوكو حرام في حالة فرار، ويحتاجون إلى الأطعمة والأدوية والخدمات اللوجستية للبقاء على قيد الحياة حيث تم تدمير معسكراتهم وطرقهم وجيوبهم، وأكد الجيش النيجيرى وقوع هجمات على القوات التي توفر الأمن لعمال بناء الطرق، إلا أنه لم يكشف عن عدد الجنود الذين قتلوا.