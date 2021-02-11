البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة رعوية لكنائس الإسكندرية.. الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

يجرى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بزيارة رعوية الى محافظة الإسكندرية يومى الآحد والاثنين القادم، حيث يقوم البابا تواضروس يوم الأحد بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود،ويوم الأثنين تدشين مذابح وايقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط الإسكندرية.

ولقد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليمات جديدة‏ بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة تصدر عقوبة تعليق الصلاة لمدة "15 يوما" فى حال مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.

وقررت الكنيسة 9 تعليمات جديدة، يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 31 يناير الجارى وهى:-

‎1. تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

2. يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائى - إعدادى... إلخ) بمعدل(فرد فى كل دكة)؛ وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد فى هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

‏3- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التى سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها) وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يومًا.

4. استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

5. ‏بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.

6- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

‎7. استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.

8- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.

‎9.‏ بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.