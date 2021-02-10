7 منافـذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدن الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

صرح اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم توفير عدد 7 منافذ متحركة بعدد من مدن واحياء المحافظة لبيع عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالسيد العقيد سامح رفعت عبد الغني ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الاجراءات اللازمة لزيادة عدد منافذ بيع السلع لتغطي كافة مدن ومراكز المحافظة ، حيث تقرر ان يتم زيادة عدد المنافذ بالدقهلية لتكتمل منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بنطاق المحافظة لتشمل ال21 مركز ومدينة وحي علي مستوي المحافظة.

وقال د. مختار أن هذا يأتي هذا في إطار جهود محافظ الدقهلية لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، هذا وقد أشاد محافظ الدقهلية بجودة المعروضات من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك بالمنافذ الحالية وتناسب أسعارها للمواطنين والتي سبق وان تفقدها محافظ الدقهلية في بداية تدشين المشروع بمدينة المنصورة الاسابيع الماضية.

فيما أوضح العقيد سامح رفعت عبد الغنى ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأنه تم التشغيل للمنافذ المتحركة بنطاق محافظة الدقهلية بتوجيهات من اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإشراف اللواء هشام عبد الحفيظ مدير إدارة التسويق بالجهاز ، مؤكدا على توافر السلع الغذائية بجميع أنواعها وبأسعار مخفضة لجميع المواطنين يوميا مضيفا انه تم اقامة منافذ في كل من ميت غمر ،وطلخا وعدد من المناطق بمدينة المنصورة شملت شارع جيهان وميدان الاستاد وشارع قناة السويس ومنطقة سندوب وأمام ديوان عام المحافظة ،مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بمزيد من المنافذ المتحركة في جميع أنحاء المحافظة في مراحل متتالية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

هذا وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء، موجهاً الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلونه من جهد في خدمة وطنهم الغالي مصر، هذا وقد تبادل الطرفان الدروع التذكارية.