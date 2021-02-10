اليوم السابع
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وكيل تعليم القليوبية: الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:10 م
وكيل تعليم القليوبية: الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس جانب من اجتماع تعليم القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتناول الاجتماع التأكيد علي أهمية الأنشطة التربوية ودورها في خدمة العملية التعليمية، وأنها تعد الركن الأساسي من أركان العملية التعليمية ، مشددة على ضرورة تواصل الموجه العام بشكل دورى ومستمر مع الموجهين الأوائل والموجهين والمعلمين للتأكيد علي الانضباط والالتزام بالمتابعات المستمرة.

وناقشت وكيل تعليم القليوبية، موجهي الأنشطة في أهم المشاكل التي تواجههم وتذليل كافة المعوقات والعقبات وتذليلها للوصول إلي حل لجميع المشاكل وفق للإمكانات المتاحة، إلى جانب ضرورة الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس.

 


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