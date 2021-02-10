اليوم السابع
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وكيل أوقاف الأقصر يشارك بجلسة نقاشية حول المشروع القومى لتطوير قرى الريف

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:46 م
وكيل أوقاف الأقصر يشارك بجلسة نقاشية حول المشروع القومى لتطوير قرى الريف وكيل أوقاف الأقصر يشارك بجلسة حول تطوير قري الريف المصري
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار متابعة جهود التنمية في المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري، شارك فى فعاليات الجلسة النقاشية التى عقدت بديوان محافظة الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم خلال الجلسة النقاشية بحث واستعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قري مدن اسنا وارمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القري المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة اسنا و7 قرى بمدينة أرمنت، حيث عرضت المديرية دورها فى تطوير ورفع كفاءة المساجد الواقعة فى كافة القرى والنجوع والعزب التى تم إختيارها للتطوير ضمن المشروع القومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان قد عقد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي وممثلي الجهات المنفذة والمشاركة في المشروع، وذلك لإستعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قري مدن إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القري المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة إسنا و7 قرى بمدينة أرمنت، وفى إطار متابعة جهود التنمية في المشروع القومي لتطوير قري الريف المصرى، وتم خلال اللقاء إستعراض جهود وأنشطة المديريات ضمن خطة المشروع لتنمية القري المستهدفة، مؤكدا ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال المشروعات ورفع تقارير بها مع عقد إجتماع أسبوعي لاستعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع.

ووجه محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، بتخصيص وحدة متابعة لمشروع تطوير قري الريف بكل مديرية خدمية تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال المشروع بما يسهم في تذليل أية عوائق، وشهد الإجتماع المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات وياسر جاد الرب مدير إدارة التخطيط بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ونواب رؤساء المراكز ورؤساء القرى وممثليهم.

 


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